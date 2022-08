200 könyv elolvasását tűzte ki vakációs céljául egy osztály

A diákok motivációjaként egy többnapos gyimesi kirándulás szolgál, ami, ha a diákoknak sikerül teljesíteni az olvasmányok számát, idén ősszel meg is fog valósulni. Bölöni László szerint ők egy nagyon „kirándulós” osztály, ennek viszont gátat szabott a világjárvány.

– vázolta projekt kezdeteit Bölöni, aki az előző osztályaival is jelentős lépéseket tett az irodalom, kirándulásokkal való összehangolásában. Mint mondta, korábban az olvasás élményéhez kötődve buszos és biciklis kirándulásokat is szervezett előző osztályával.

A kritérium az, hogy minden olvasott műről a diákoknak egy rövid összegzést kell írniuk, amit a cselekmény tetőpontjával zárnak be, ezzel ösztönözve olvasásra a többi diáktársat, mert: „ha kíváncsiak lesznek a végére, elolvassák az egészet.”

A tanító listát is vezet az elolvasottakról, minden diák nevéhez már több könyv címe is kötődik, eddig 111 elolvasott alkotás gyűlt össze, de állítása szerint, ha nem is szeptemberre, de októberre biztosan meglesz a listán a 200.