Nyilvántartásba vették a zöldövezeteket: 20 006 fa van Sepsiszentgyörgyön

• Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata

A rendszer minden zöldövezetet rögzít, a rendezetlennek minősítetteket is, hiszen ha ezeket rendezik, a törvény értelmében csak a tíz százalék lehet játszótér, köztéri bútorzat vagy sétány, a kilencven százaléka továbbra is növény-borítású, vagy füves kell maradjon. A nyilvántartásra kötelező módon szükség van, ha az önkormányzat uniós támogatásokat akar lehívni a zöldövezetek kialakítására, másrészt a stratégiai tervezést is segíti – tájékoztat a polgármesteri hivatal városimázs irodája. A karbantartásért felelőseket is tisztázták:

az Erzsébet parkot és az utak mentén kialakított zöldövezetet a városi kertészet gondozza, a játszótereket, és a körülöttük levő zöldövezetet a köztisztasági vállalat, míg a tömbházak körül a lakótulajdonosi társulások a gazdák.