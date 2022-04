Következő tanévtől bevezetik a „Zöld hetet”

Az iskolákat is bevonják a jövő héten induló, Tiszta Romániát! elnevezésű országos takarítási kampányba, a következő tanévtől pedig úgynevezett Zöld hetet is tartanak a tanintézetekben, amikor a diákok a környezetvédelemről, a klímaváltozásról és a környezettudatosságról szerezhetnek elméleti és gyakorlati tapasztalatokat – jelentette ki pénteken Tánczos Barna.

Hirdetés

– írja az Agerpres hírügynökség. „Ezért a tanügy-minisztérium együttműködésével bevonjuk az iskolákat is a Tiszta Romániát! országos takarítási és tudatosítási kampányba, amelyet jövő héten indít a környezetvédelmi tárca. A kampány során, de az idei tanévben is a diákok különböző környezettudatos iskolai vagy iskolán kívüli tevékenységeken vehetnek részt, így nemcsak elméleti síkon, de gyakorlatban is bővíthetik ezirányú tudásukat” – idézte Tánczost az RMDSZ közleménye.

Hirdetés

A tárcavezető hozzátette, arról egyeztettek a tanfelügyelőkkel, hogy a tanév végéig minden osztályban biztosítsanak lehetőséget arra, hogy a diákok a hulladékkezelés fontosságáról, a közterületek tisztántartásáról és a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségéről tanuljanak.