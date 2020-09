Ezeket a szabályokat betartva adhatók le a szavazatok vasárnap

• Fotó: Pál Árpád

Rendkívüli időpontban és rendkívüli körülmények között, a koronavírus-járvány miatt bevezetett egészségügyi óvintézkedések közepette várják vasárnap az urnákhoz a választókat az önkormányzati választásokra. Mint ismeretes, a megmérettetést még júniusban kellett volna megtartani, azonban a járványhelyzet miatt végül szeptember végére halasztották.

A szavazókörök szokás szerint reggel héttől várják a több mint 18,2 millió szavazópolgárt az urnák elé, az urnazárás pedig este kilenckor lesz.

A választók négy szavazólapot kapnak, ezeken a polgármesterre, a helyi közgyűlés (a helyi tanácsosok) tagjaira, a megyei önkormányzat elnökére, illetve a megyei közgyűlés (megyei tanács) tagjaira szavazhatnak. A szavazás menete a szokásos: a szavazólapok mellé egy bélyegzőt is kapnak, amellyel azon jelöltre, illetve pártlistára kell pecsétet ütniük, amelyiket támogatják.

A szavazáshoz természetesen a személyazonosságot igazoló okmány is szükséges – a járvány miatt azok is voksolhatnak, akiknek a személyi igazolványuk a március 1. és szeptember 27. közötti időszakban lejárt. Aki ideiglenes lakhelyre költözött, és ez szeptember 4-éig a személyi igazolványában is bekerült, a személyiben szerepelő lakcímhez tartozó szavazókörben szavazhat. Akinek az ideiglenes lakcíme nem szerepel a személyiben, az pótlistára kerül.

Azok, akik egészségügyi vagy más okokból nem tudnak személyesen elmenni szavazni, mozgóurnát igényelhetnek.

A koronavírus-járvány miatt szigorú óvintézkedéseket vezettek be. A szavazókörökben egyszerre csak öten mehetnek be, és mindenkinek – a választópolgároknak és az urnabiztosoknak egyaránt – kötelező maszkot viselni.