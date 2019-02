Amiért Berlinben is sorba kell állni...

• Fotó: Bács Béla János

Aki csak most áll be a sorba, az valószínűleg csak a vasárnapi előadások egyikére vásárolhat jegyet, azt is csak ha szerencsés, hiszen pár órája már

elkezdődött a jegyek árusítása a világhálón és a központi pénztáraknál egyaránt, szabályosan, három nappal a vetítést megelőzően.

Mivel a csütörtök esti nyitóünnepségen – helyszűke miatt – csak a meghívottak vehetnek részt, a további érdeklődőknek a rendelkezésre álló legnagyobb teremben közvetítik az eseményt, valamint a verseny-kategória egyik filmjét. Ezekért a jegyekért azonban már hétfőn „meg kellett vívni a harcot”.

Néhány óra múlva tehát, Dieter Koslick – aki 2001 óta vezeti a fesztivált – utolsó alkalommal nyitja meg a filmvilág legnagyobb közönségfesztiválját, az ez évi nemzetközi zsűri elnöke, Juliette Binoche társaságában.