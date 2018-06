Új tehetségek mutatkozhatnak be a Woodstock az ugaron fesztiválon

• Fotó: Fehér Andrea • Forrás: Facebook/Woodstock az ugaron

Július 4–7. Ópusztaszer, négy nap tömény szabadság a pusztában. A Woodstock az ugaron 2018-ban hatodik alkalommal tartja meg négynapos szabadságfesztiválját az ópusztaszeri Akhal Teke-ménesbirtokon, Szegedtől húsz kilométernyire. A fesztivál az Anna and the Barbies zenekar szervezése, amely egy alig százfős rajongói táborból nőtte ki magát többnapos összművészeti fesztivállá. A több mint húszezer négyzetméternyi természetvédelmi terület ad otthont a fesztiválnak, ezen foglal helyet a nagyszínpad és másik tucatnál is több programhelyszín, a jurtaszállások, a kemping, egy kisebb tó is, na meg árnyékos fás, bokros, erdős részek.

Fellépők



Vad Fruttik, Hiperkarma, Anna and the Barbies, Péterfy Bori & Love Band, 30Y, Ivan and the Parazol, Random Trip, Supernem, Soerii & Poolek, Elefánt, The Qualitons, Maszkura és a Tücsökraj, The Biebers, NAZA, Jónás Vera Experiment, Mörk, Hangácsi, Apey and the Pea, Grand Mexican Warlock, Frenk, Antonia Vai, River of Lust, Ék, Sean Darin, Gabriel B, Pianoset, Egyedi Peti, Ian ’O’ Sulivan, Baricz.