Tovább késik a megígért lakónegyed építése Marosvásárhelyen

A leendő lakónegyed helyszíne. Még várni kell az építkezés megkezdésére • Fotó: Haáz Vince

A Maurer Imobiliare PR-felelőse, Heidi Cucu lapunk megkeresésére elmondta, a megyeközponti projekt meghirdetésekor (2017 tavaszán a helyi sajtóban – a szerk megj.) az eddigi tapasztalatokat vették alapul, vagyis azt ahogyan más városokban zajlott a lakótelepek építése. De Marosvásárhelyen csúszás következett be. A vállalat illetékese szerint

Az ország egyik legnagyobb ingatlanberuházója egy összetett fejlesztési terv keretén belül eddig 5500-nál is több lakrészt alakított ki. A tervek szerint Marosvásárhelyen is több ezer lakrészes negyedet fog építeni.

Brassó és Nagyszeben után tavaly újabb két romániai városban, Marosvásárhelyen és Konstancán jelentette be a Maurer Imobiliare Kft., hogy a nyugati szabványoknak megfelelő lakótelepet épít.

az eredeti tervek szerint elképzelt lakónegyednek nincs elegendő bekötőútja: további javaslatokra van szükség ahhoz, hogy a környéken hosszútávon is zökkenőmentes legyen a forgalom

Ezt megerősítette a polgármesteri hivatal városrendészeti osztályának műszaki bizottsági tagja, Fúró Judit is. Elmondása szerint a lakótelep terve még közvita alatt áll, szükség van a Maros Vízügyi Hatóság, illetve a helyi önkormányzat közterületi igazgatóságának beleegyezésére, valamint egy forgalmi tanulmány elkészítésére is. A forgalmi bizottság kiegészítő javaslatokat igényelt ahhoz, hogy a tervezett lakótelep körüli közlekedésről tisztább képe legyen – tudtuk meg a polgármesteri hivatal sajtószóvivőjétől. Cosmin Blaga úgy véli,

Rossz a megközelítés

A polgármesteri hivatal kérése több mint jogos, hiszen a város ipari övezetét, az egykori cukorgyár környékét jelenleg is viszonylag keskeny utakon lehet megközelíteni, sőt ezeket vasúti sínek keresztezik. Ebből kifolyólag

a reggeli és a délutáni csúcsidőben, valamint a sorompók leengedésekor is kocsisorok alakulnak ki a Honvéd (Dorobanților), illetve a Szabadság (Libertății) utcán is. Ez utóbbi felső részét a Marosszentkirály felől terelt teherforgalom is nehezíti.

Ha az egykori cukorgyári övezetre egy kisvárosnyi lakosság költözne be, a forgalom folyamatossá tételére igencsak okos és a gyakorlatban is jól működő tervet kell kidolgozni.

A Maurer Imobiliare Kft. PR felelőse ennek kapcsán azt mondta, tervezőmérnökeik különös figyelmet fordítottak a projekt forgalmi részére. Az általános rendezési tervre (PUG) hivatkozva úgy fogalmazott, hogy

sokat lendítene a környék forgalmán egy vasúti felüljáró, és azoknak a kijáratoknak a megépítése, amelyek összekötnék a Maurer Residence lakótelepet a három fontos főúttal: a Szabadság, a Honvéd és a Ion Heliade Rădulescu utcával.

Az erre vonatkozó szakértői javaslat szerepel a városházán leadott dokumentációban – magyarázta Heidi Cucu közkapcsolati felelős.