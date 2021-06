Több üveg, kevesebb elektronikai hulladék gyűlt

Képünk illusztráció • Fotó: Tega Rt.

Máthé László a vállalat igazgatója elmondta, tavaly a hasonló időszakban 3357 vidéki háztartás csatlakozott az akcióhoz, idén már 4618, tavaly 185 276 kilogramm üveg gyűlt, idén 251 065 kilogramm.

Az üveget a lomtalanításon kívül rendszeresen gyűjtik, ez a mennyiség nem csökkent. Az elektronikai hulladék mennyisége viszont visszaesett, Máthé László szerint ennek több oka is van. Mint kifejtette, egyrészt a a különböző háztartási gépek, televíziók, számítógépek cseréje nem gyors folyamat, másodsorban több országos akció is van, amelyek során le lehet adni a régi készülékeket, akár pénzért is, vagy leszámolva az új árából. Ezzel magyarázható, hogy míg tavaly 3015 háromszéki 155 764 kilogramm elektronikai hulladékot adott le, idén már csak 2084 éltek a lehetőséggel és 90 135 kilogramm régi háztartási gépet, vagy elektronikai készüléket dobtak ki a lomtalanítás során. Összegyűlt még 272 tonna bútor, használt gumiabroncs, matrac, síküveg, textília. Az üveggyűjtés és lomtalanítás július 12-én folytatódik, Sepsibükszádról kiindulva.