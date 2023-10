Több útszakasz és közterület újult meg idén Kézdivásárhelyen

Számos útkarbantartási, területrendezési munkálat zajlott ebben az évben Kézdivásárhelyen, néhány közülük még jelenleg is folyamatban van. Az elvégzett és a még hátralevő beruházásokról Szilveszter Szabolcs alpolgármester tájékoztatott.

Kézdivásárhely központjának egyediségét a keskeny, sikátorszerű utcák, az udvarterek adják, amelyekben jelenleg is zajlanak a csatornázási munkálatok, hiszen legtöbbjükben korábban nem volt megoldva a szennyvíz-elvezetés.

lebontották a használaton kívüli, régi újságosbódét, amelynek helyére nemrég őszi dekorációt helyeztek el, ezzel is szebbé téve a városközpontot.

– önkormányzati fedezetből teljeskörű útfelújítás van folyamatban. Jelenleg az áram- és telekommunikációs vezetékek föld alá helyezése történik, ezzel egyidőben pedig zajlik az út alapozása, a járdaszegélyek lerakása is.

Kézdivásárhely legrégibb közparkjában, a Molnár Józsiás parkban több munkálat is zajlott idén. Mellszobrot állítottak a névadónak és rendezték az azt körülvevő teret, új aszfaltréteggel látták el a park sétányait, valamint biciklisávot festettek, amelyeket KRESZ-jelzésekkel is elláttak, hogy a gyerekek biztonságos környezetben, játékosan sajátíthassák el az alapvető forgalmi szabályokat. A kerékpárosok és a gyalogosok biztonsága érdekében a város más részein is történtek beruházások.