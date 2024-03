Sepsiszentgyörgyön is koncertet és kalákát szervez, örökséget ment és közösséget épít a Hagyományok Háza Alapítvány

Sepsiszentgyörgyön is megtelepedett novemberben a Hagyományok Háza Alapítvány, a marosvásárhelyi központú szervezet területi irodája e hónap végén jelentkezik első rendezvényével, az Ég és föld című nagycsütörtöki koncerttel. Egész tevékenységük azt a célt szolgálja, hogy Háromszéket is felrajzolják a hagyományőrzők térképére – nyilatkozta a Székelyhonnak Stefán-Dobai Katalin, a helyi iroda vezetője.

A marosvásárhelyi központú Erdélyi Hagyományok Háza Alapítványnak hat területi kirendeltsége van, a marosvásárhelyi, kolozsvári, székelyudvarhelyi, csíkszeredai mellé legújabbként felkerült a térképre a nagyváradi és a sepsiszentgyörgyi is. Utóbbi egyelőre a Consic Rt. korábbi székhelyén bérelt irodából szervezi tevékenységét két munkatárssal: Stefán-Dobai Katalin irodavezető munkáját Nagy Tünde rendezvényszervező segíti.

Itt népi örökségünk teljes skálájával és rendezvényekkel is foglalkozhatom

Az áprilisi eseménynaptárban a népviselet és a tánc világnapjához is kapcsolódnak: előbbihez oly módon, hogy intézményekhez kihelyeznek egy-egy próbabábut valamilyen helyi népviseletben. A cél az, hogy az alkalmazottak, az oda betérők szeme szokja, barátkozzon az egykori ruházaton, mindenki gondolkodjon el az ahhoz fűződő érzésein.

Első rendezvényük egy nagycsütörtöki koncert lesz Ég és föld címmel, erre minden régiós központban sor kerül helyi előadók közreműködésével: Sepsiszentgyörgyön a helyi Pro Musica kamarakórus hozza majd az „égi zenét”, a szakrális, nagyheti kompozíciókat, István Ildikó népdalénekes és barátai pedig a földhöz ragaszkodást testesítik meg a népzene által. „A lelki könnyebbülésen túl a koncertek alkalmat nyújtanak mindenkinek az elcsendesedésre, a nagyhét és a húsvét misztériumában való elmélyülésre, és zeneileg is igazi csemegének ígérkeznek. A katarzist, a felszabadulást pedig mindannyiunknak a húsvét hozhatja el” – írja ajánlójában az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány közösségi oldalán.

– árulja el, mi motiválta. Az átmeneti székhelyen még be sem fejezték a berendezkedést, de már alakul a rendezvénynaptár, dolgoznak azokon a tevékenységeken, amelyek által a háromszéki lakossághoz is test-, de főleg lélekközelbe hoznák részben már letűnt népi örökségünket, hagyományainkat.

A továbbiakban majd rendszeresen szerveznek Kacagó-kalákákat is. Ilyenek Kolozsváron már hosszabb ideje zajlanak, a fogadtatásuk pedig oly kedvező, hogy itt is igyekeznek meghonosítani a nőknek szóló rendezvényt: a hajdani fonók, kalákák hangulatát próbálják megidézni olyanformán, hogy miközben a kéznek is munkát adnak – varrnak, gyöngyöt fűznek –, meghívott adatközlők meséit, énekeit, történeteit hallgatják. Összekovácsoljuk a női közösséget, jó hangulatban – mondja Katalin.