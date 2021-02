Összetörték a kamerákat, betörtek a házba, fejbe verték a kutyát

Még zajlik a vizsgálat a betöréses lopás ügyében. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a két őrizetbe vett gyanúsított – 18 és 34 éves férfiak – szombat éjszaka betörtek egy árapataki házba, ahonnan több dolgot tulajdonítottak el és a házőrző kutyát is bántalmazták.

Az eddigi vizsgálatok alapján a két férfi a hátsó kerítésen át jutott be az udvarra, összetörtek négy biztonsági kamerát, majd egy ablakot betörve, illetve a bejárati ajtót felfeszítve behatoltak a házba. Az ingatlanból több tárgyat is eltulajdonítottak – köztük ruhákat és edényeket –, illetve bántalmazták az udvaron lévő kutyát is. A házőrzőt később egy hatósági állatorvos vizsgálta meg, megállapítva, hogy a gyanúsítottak a kutya fejére mértek ütést.

A feltételezett elkövetőket huszonnégy órára őrizetbe vették, minősített lopás és állatkínzás gyanúja miatt eljárás indult ellenük.