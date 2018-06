Összekötik Bodzavidéket Orbaiszékkel

• Fotó: Kovászna Megye Tanácsának sajtóirodája

A 22,5 kilométeres útszakasz a 13E országútról indul, áthalad Nagyborosnyón, Kisborosnyón, Nagypatakon, Salamáson, majd Bodzafordulón ismét becsatlakozik a 13E országútba.

Az útjavításban érdekelt települések legkisebbike Nagypatak, de a beruházás legnagyobb nyertese is

– indokolta a szerződés aláírásának helyszínét Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

A felújítandó útszakasz nagy részén soha nem volt aszfalt, holott a településtől pár kilométerre sípálya, horgásztó is található, ugyanakkor vasárnaponként háromszázan is felkeresik a Nagypatak mellett fekvő ortodox kolostort, búcsú idején háromezren is megfordulnak ezen az úton.