Önfenntartó Osonó: színház, oktatás és szociális projektek

• Fotó: Osonó Színházműhely/Facebook

A társulat 45 700 euróból gazdálkodott, az összeg több mint felét a magyarországi, 18 százalékát romániai és 5 százalékát nemzetközi pályázati forrásokból hívta le. Az előadásokból és képzésekből származó saját jövedelem az évi költségvetés 21 százaléka. Tavaly 129 műhelyfoglalkozás és három drámatábor során foglalkoztak fiatalok és felnőttek képzésével, 24 előadást tartottak, mindenik után közönségtalálkozót is.

A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolával közösen szervezik meg immár hét éve a csoportvezető- és pedagógus képzést, az interetnikai drámatábort, valamint a Színjátékosok Találkozóját. A Plugor Sándor Művészeti Középiskola drámatagozatos diákjai több oktatási projektben és szakmai gyakorlaton vettek részt annak köszönhetően, hogy a színházműhely Regisztrált Tehetségpont és Európai Tehetségpont minősítéssel rendelkezik.

Együttműködtek a Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karával, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának támogatásával pedig számos interetnikai projektet szerveztek. A budapesti Magyarság Házával közösen szervezték meg az I. Kárpát- medencei Diákszínjátszó Fesztivál. A Gyulafehérvári Caritas új projektjében is részt vettek: az Iránytű a munka világába elnevezésű négy éves program a korai iskolaelhagyás csökkentését, a munkanélküli fiataloknak a munkapiacon való elhelyezkedését és a külföldre való elvándorlás visszaszorítását célozza meg Maros és Hargita megye településein. A projekt keretén belül az Osonó két tagja – Fazakas Misi és Mucha Oszkár – havi rendszerességgel tart önismereti és csapatépítő műhelyfoglalkozásokat a fiatalok számára.

A celldömölki Soltis Lajos Színházban több műhelyfoglalkozást tartottak, ugyanakkor, Olaszországban is beindult egy tréningsorozat fiatal olasz színészek számára, és a 2020-as tervek között szerepel egy Osonó-olasz koprodukció bemutatása is. 2020-ban a Román Kulturális Alap támogatásával egy 19 állomásos romániai turnéra kerül sor az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadással, de több nemzetközi és budapesti projekt vár az Osonó Színházműhelyre, amely a továbbiakban is három kulcsszóra építi tevékenységét: színház, oktatás és szociális projektek – összegez Fazakas Misi társulatvezető.