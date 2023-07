Nem vitás: az utánpótlás-nevelésben rejlik a sportklubok sikere

Mindenki másra és másra büszke a székelyföldi sportéletben, egy dolog azonban közös: az utánpótlás-nevelés elengedhetetlen ahhoz, hogy a székelyföldi sport az eddigieknél is nagyobb eredményeket érjen el a jövőben – ez lehet az egyik következtetése a tusványosi diáktábor idei utolsó panelbeszélgetésének, legalábbis annak, amelyen a Székelyhon is jelen volt.

Bencze Emese 2023. július 22., 19:252023. július 22., 19:25

Kisebbségi magyar sportközösségek nagy sikerei címmel zajlott panelbeszélgetés a Buzánszky Jenő sportteraszon Tusványos zárónapján. Az értekezésen a sikertörténetek mellett nagy szerepet kapott az utánpótlás-nevelés kérdése is. Hirdetés Diószegi: mindannyian tudjuk, a sikeresség mulandó Diószegi László, a Sepsi OSK elsőosztályú labdarúgóklub elnöke rögtön a beszélgetés elején a csapattól nemrégiben távozott Tamás Márk kapcsán nyilatkozott. Elmondása szerint a játékos különböző kifogásokkal állt elő a távozását indokolandó, de valójában az anyagiak szólították el a klubtól, amire aztán rábólintottak, „végül az edző is azt mondta, hogy

neki nincs szüksége olyan játékosra, akinek a feje és a szíve nem Szentgyörgyön van, úgyhogy azt kívánjuk neki, hogy a Jóisten segítse Azerbajdzsánban.

Mi keresünk olyan játékost, aki itt lesz lábbal, szívvel, lélekkel” – jelentette ki.

Diószegi László, a Sepsi OSK futballklub elnöke Fotó: Haáz Vince

A klubtulajdonos arról is beszélt, mindannyian tudjuk, hogy a sikeresség mulandó, és próbálja felkészíteni a szurkolókat arra, hogy

az elmúlt 24 hónapban elért eredményük egyszerűen megismételhetetlen.

Ez nem azt jelenti, hogy úgy indulunk neki az idei kupának, hogy nem lehetnek még csodák – fogalmazott, hozzátéve, hogy ha kicsit lejjebb is lesznek, ez a csapat a nemzeti identitást, az összetartozást fejezi ki. „Mindenkinek tudomásul kell venni, hogy ez ilyen: egyszer fent, egyszer lent.”

Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda futballklub elnöke Fotó: Haáz Vince

Nincs olyan játékos az öltözőben, aki ne beszélne magyarul Szondy Zoltán, a másodosztályban szereplő FK Csíkszereda futballklub, illetve a Székelyföld Labdarúgó Akadémia elnöke az elmúlt évet minősítve elmondta, ha szigorúan a statisztikát nézik, ez volt a legjobb évük az akadémia szempontjából, mert több gyereket tudtak „feljebb adni” – két játékos a román első osztályba igazolt, egy a szlovákiai dunaszerdahelyi DAC-ba, kettő esetében pedig még tárgyalások folynak az őket igazolni kívánó román első osztályú csapatokkal.

Ami a felnőtt alakulatukat illeti, átestek egy reformon, így „jelen pillanatban nincs olyan játékos az öltözőben, aki ne beszélne magyarul”

– mondta el érthető módon büszkén, hozzátéve, a stábtagok közül is mindenki igazolt játékosa volt az FK Csíkszeredának. Szondy hangsúlyozta, nagy sikernek tartja akadémiavezetőként, hogy most már a felnőtt csapat keretében többen vannak azok, akik a saját nevelésük. Az első osztályba való feljutással kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy

az utolsó perces sikerekben nem hisz, „azért nem jutottunk fel tavaly, mert nem érdemeltük meg”.

Az elmondottakat összefoglalva kijelentette, az FK Csíkszereda felállt, most azzá váltak, akik lenni akartak utánpótlásszinten.

Most lássuk, hogy a felnőtt csapat szintjén sikereket érünk-e el, mik lesznek az eredmények”

– tekintett az augusztusban kezdődő bajnokságra.

Varga Károly, a Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer szakmai igazgatója Fotó: Haáz Vince

A labdarúgó akadémiák feladatairól A beszélgetés résztvevője volt Varga Károly is, aki jelenleg a a Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer szakmai igazgatója, így rálátással rendelkezik az utánpótlás-nevelésre. A Kárpát-medencei Akadémiai Rendszerről elmondta: jelenleg tíz határontúli labdarúgó akadémia van. Kiemelte, inkább az utánpótlásra fókuszálnak, ennek ellenére szerepel a közös munka céljai között például a Sepsi OSK nemzetközi porondra való kijutása is. Varga úgy fogalmazott, hogy

akkor lesz igazán sikeres a határontúli akadémiákat összefogó labdarúgásra fókuszáló rendszer, amikor a rendszerből kikerülő első fiatal bemutatkozik a magyar felnőtt válogatottban.”

Az utánpótlás kérdéskörét érintve arról is szó esett, hogy a szurkolók részéről sűrűn felvetődik a kérdés: mikor bukkan fel az első hazai neveltetésű játékos a Sepsi OSK-ban? Mint Diószegi László elmondta, ennek a célkitűzésnek a megvalósulása számára is nagyon fontos, hiszen – mint fogalmazott –

ahhoz, hogy megteljen a lelátójuk, az kellene, hogy minél több szentgyörgyi, vagy székely legyen a pályán.

A klubelnök ugyanakkor azt is elmondta, ahhoz, hogy a szentgyörgyi gyerekek fel tudjanak érni az első liga szintjéhez, még nagyon sok kell. Ezért alapították a harmadik ligás csapatot – onnan ugyanis rövidebb út vezet az első ligás csapatokhoz. Felvázolta:

noha ők is nagyon szeretnék, hogy minél több szentgyörgyi legyen a csapatban, ha reálisan gondolkodnak, be kell látniuk, hogy az elkövetkező 2-3 évben ilyesmire nem igazán van esély.

„Ezért részben hibásak vagyunk mi is, Csíkszereda is, de mi számítunk arra, hogy Csíkszeredának sikerül kinevelnie olyan játékosokat, akik minket tudnak segíteni, be tudnak illeszkedni a csapatba. Mert rajtunk kívül nem sok olyan együttes van, aki tudna nekünk nevelni játékost”. Diószegi véleménye szerint nekik arra kell alapozniuk, hogy

van két klub, amelyek vagy közös erővel vagy külön-külön kinevel legalább egy játékost, aki meghatározó szerepet játszik majd a Sepsi OSK-ban.

Itt felvetette, hogy az utánpótlás-nevelés egyik fontos tényezője az is, hogy egy másik klub is van, aki lecsaphat egy tehetséges játékosra, és nekik van elsőbbségük – célozva a felcsúti Puskás Akadémiára. Erre reagálva Szondy Zoltán elmondta, bizonyos gesztusokat tudnak tenni egymás felé az utánpótlás-játékosok elhelyezését illetően, hiszen előbb ad egy játékost a sepsiszentgyörgyi csapatnak, mint egy „idegennek”, ebben a kérdésben szerinte a legfontosabb az, hogy

semmi ne legyen erőltetve.

Bereczky Szilárd, a Gyergyói Hokiklub általános igazgatója Fotó: Haáz Vince

A főnixmadárként újjászületett gyergyói jégkorong Bereczky Szilárd, a Gyergyói Hoki Klub általános igazgatója elmondta, 2018-ban a sír széléről rángatták vissza a gyergyói jégkorongot.

Egy csapatépítéshez idő kell, nekik öt év alatt sikerült elérni, amit szerettek volna: mióta Szilasi Zoltán a vezetőedzőjük, azt a célt tűzték ki közösen, hogy három év alatt sikerül majd megnyerni az Erste-ligát, ez az ő idejében a második évben már sikerült

– nyugtázta. Bereczky arról is beszélt, a ligagyőzelem toborzásra gyakorolt hatása most fog kiderülni, azonban ők a sikert nem csupán a kupák és érmek számában mérik. „Mi három éve az ifjúsággal, az utánpótlással is foglalkozunk, és megalakult a Gyergyói Hoki Klub utánpótlás-nevelő egyesülete is. Ott sokkal nagyobb sikerekről számolhatunk be, hiszen

három év alatt megduplázódott a korcsolyát húzó gyerekek száma: most közel 300 gyerek jégkorongozik Gyergyóban.

Amikor 2018-ban a felnőtt csapatot átvettük, a számuk 120 körül volt”. A pozitív hangvételnél maradva Bereczky Szilárd azt is kifejtette, úgy gondolják, noha a támogatóknak köszönhetően adott az anyagi biztonság is, azért keresi meg köztudottan egyre több játékos a klubot, mert emellett szakmai biztonságot is kapnak náluk:

az a munka és azok a feltételek, amelyeket a játékosoknak biztosítunk, nem sok helyen van meg”