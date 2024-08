Nem várt akadályok hátráltatták a sepsiszentgyörgyi fenntartható mobilitási terv kivitelezését

Bár váratlanul felbukkanó akadályok késleltetik egyes sepsiszentgyörgyi beruházások megvalósítását, mégis haladnak a fejlesztések: az állomási tónál már csillog a víztükör és az okos buszmegállók rendszerének kiépítése is folyamatban van.

Az állomási tónál, ahol egy szabadidő eltöltésére alkalmas övezet kiépítése történik, kipróbálták a szivattyút, amellyel a tó feltöltése – idővel utántöltése – történni fog, ezt az építőnek kellett beszerezni – számolt be a beruházás jelenlegi állásáról Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere.

A szivattyú bizonyított, és annak az egy száraz folyosónak a kivételével, amelyen a tó szigetén építendő kereskedelmi egységhez hordják át az építőanyagokat, már egy sekély vízréteg is van a tómederben.

Ennek többek között az is feladata, hogy a tómedret szigetelő fóliát védje az erős napsugárzástól.

az elektromos buszoknak több töltőállomást is kiépítenek.

Ezzel egyidőben a városban is nekifogtak az okos buszmegállók építésének, ám mivel az bonyodalmakat okozna, ha egyszerre több tucat helyen ásnák meg az alapot, lépésről lépésre haladnak:

a Csíki, illetve a Grigore Bălan utcákban már dolgoznak azokon a buszmegállókon, amelyek fölé tető is kerül, illetve sorra kerül majd a többi is, ahol a helyszűke miatt ezek kiépítésére nem lesz lehetőség.

Valamennyi – szám szerint 56 – megállóban lesz azonban egy digitális kijelző, amelyen nemcsak a menetrendet, hanem egyéb információkat is lehet majd az utazóközönséggel közölni,

videomegfigyelő-rendszerrel is és wifi-hozzáféréssel is ellátják ezeket, némelyikbe jegyautomata is kerül.