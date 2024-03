Nem titok, hogy a Z generáció kihívás a munkaadóknak

Túl lazák, szórakozottak és csak a fizetés érdekli őket: ezek a sarkalatos tapasztalatai a munkaadóknak a Z generációval, azaz a mai tizen- és huszonéves korosztállyal kapcsolatban. Valahogy mégis be kell őket vonzani a munkaerőpiacra.

A sepsiszentgyörgyi Diakónia Alapítvány Nyitott elme – a Z generáció és a munkahelyi fluktuáció címmel szervezett képzést intézményvezetők, HR-felelősök, érdeklődő szülők és pedagógusok számára, hogy átbeszéljék: hogyan lehetne hidat építeni az Z, illetve a munkaadók X generációja között.

Az Írisz Házban tartott pénteki képzésen Torma Vera, a Diakónia gyermek és családsegítő ágazatának igazgatója személyiségfejlesztőként üdvözölte a jelenlevőket. Mint mondta, maga is sokszor keresett megbízható és odaadó munkatársakat; arról is beszélt, hogy a szakközépiskolát végzett fiataloknak is segít elhelyezkedni az alapítvány, sokszor tárgyal munkaadókkal.

Munkatársa, Nagy Andrea tréner segíti a leendő kollégák megtalálásban, illetve képzésében, a pénteki rendezvényen pedig rá hárult az a feladat, hogy