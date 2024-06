Mi, székelyek voltunk, vagyunk és leszünk

Megközelítőleg kétszáz ember gyűlt a főtéri kőszínpad köré kedden, ahol délután fél 6-kor kezdetét vette a Sepsiszéki Székely Tanács által szervezett trianoni megemlékezés. A méltóságteljes eseményt idén 32. alkalommal rendezték meg, különleges meghívottja, Biró Erika lelkész szónokolt, továbbá beszédet tartott Vincze Loránt európai parlamenti képviselő, valamint a helyi magyar politikai pártok képviselői is. Nemzeti énekekkel tisztelgett Kovács Sára, fohászt Péterfi Ágnes unitárius lelkész mondott.

itt, Romániában a magyarság nem a többség társnemzete, a sorsunk kovácsai továbbra is mi magunk vagyunk, a harc pedig nem ért véget, csak formát váltott.

A későbbiekben Kolcza István, az Erdélyi Magyar Szövetség színeiben buzdította összefogásra a sepsiszentgyörgyieket, Erőss Bulcsú a Magyar Polgári Erő képviseletében osztotta meg a trianoni döntéssel kapcsolatos gondolatait.

„Száz év különböző ideológiákba öltöztetett elnyomása sem tudta elsöpörni ezt a maroknyi népet. Itt vagyunk szülőföldünkön most is, többségben. Húsz év királyi diktatúra, négy év levegővétel, közel ötven év kommunista diktatúra és több mint három évtized demokrácia után is mi határozzuk meg Székelyföld arculatát” – fogalmazott beszédében Ferencz Csaba, a Székely Nemzeti Tanács kommunikációs alelnöke.