Megyemenedzser: rosszabb is lehetett volna az árvízhelyzet Kovászna megyében

Háromkút lakói aláírásukkal is megerősítik: jó helyen vannak

Nem kívánnak váltani a háromkútiak, személyazonossági igazolványuk eddig is Gyimesközéplokra szólt, nem „iratkoznak át” Damukra. A szándékot most aláírásukkal is nyomatékosítják, a formanyomtatványokon Háromkút közel 160 lakosának neve szerepel.