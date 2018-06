Megvan a pénz a brassói reptér folytatására

Derűsebb időszak következhet a brassói reptérépítés történetében. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

„A két hitelszerződés révén biztosított az anyagi fedezet a megye legfontosabb beruházásához, a repülőtér megépítésének folytatására, ugyanakkor olyan körültekintő hitelstruktúrát fogadtunk el, amellyel a megye eladósodottsága 20 százalékos szinten marad, nem haladja meg a két évvel ezelőtti maximális szintet, miközben a törvény által megengedett határ 30 százalék” – szögezte le a Brassó megyei önkormányzat elnöke.

A Román Kereskedelmi Bankkal 76 millió lej értékű szerződést kötöttek, a keret pedig 100 millió lejig bővíthető: ebből a pénzből 50 millió lejt szánnak a reptérépítésre, a fennmaradó összeget pedig a Brassó és Kovászna megyék közötti út korszerűsítésének önrészére.

A második megállapodást az EximBankkal írták alá, ez közel 69 millió lej értékű, és szintén 100 millióig bővíthető. Ebből is 50 milliót fordítanak a repülőtérre, a többit út- és egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére szánják, önrészként.

Mind a két szerződés türelmi ideje három év, a lejárata pedig tizenöt esztendő.

Toásó Imelda, a Brassó megyei önkormányzat alelnöke legutóbb úgy nyilatkozott, hogy terveik szerint 2020-ig befejezik a repülőtér építését, és a következő évben, tehát

2021-ben indulhatnak onnan az első járatok.

A megye vezetése azért is bizakodó, mert a központi fejlesztési ügynökségnél sikerült kiharcolni, hogy a beruházás a prioritások között szerepeljen. A munkálatok folytatása érdekében az első, tízmillió euró értékű szakasz tervezése befejeződött, és most hogy a pénz is megvan, kiírhatják a versenytárgyalást a kivitelezésre. A becslések szerint

az összköltség meghaladja az 57 millió eurót, eddig 24 millió eurót költöttek területvásárlásra, különböző tanulmányokra, bekerítették a területet, illetve megépítették a kifutópályát.

Még hátravan a 3600 négyzetméteres utasterminál, a 163 helyes parkoló, a gurulóutak, kapuk és a teljes infrastruktúra. A terminál első lépésben három, majd tizenkét gép fogadására lesz alkalmas. Első évben százezres utasforgalomra számítanak, tíz év alatt ez elérné a tízmilliót.

A háromszéki magyar politikusok különben azért lobbiznak, hogy a beruházás kapjon kormánytámogatást, például úgy, hogy a fejlesztési minisztérium módosítsa az országos közlekedési mestertervet, amelybe belefoglalnák a brassói repteret, országos érdekeltségűvé minősítve azt és biztosítva az anyagi fedezet egy részét.