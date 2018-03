Megismertetik a vállalkozás műhelytitkait

Kelemen Szilárd és Édler András • Fotó: Bíró Blanka

Édler András, az iparkamara elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta:

Kovászna megyében elöregedőben van a vállalkozói réteg, ezen próbálnak változtatni,

meglátásuk szerint pedig, ha a fiatalok megismerik a vállalkozás alapjait, a műhelytitkokat, nagyobb kedvvel alapítanak saját céget. A képzés azért is aktuális, mert most indul számos vállalkozástámogató program. Édler úgy vélte: ezeket az ismereteket már az iskolában meg kellene tanítani, a tanterv módosításának elérése azonban szinte lehetetlen feladat, ezért kezdeményeznek saját programot.

Amennyiben pozitív visszajelzéseket kapnak, folytatják a képzéseket. A kamara elnöke ugyanakkor bízik benne, hogy előbb-utóbb a tananyagban is pótolják a hiányosságokat. Kelemen Szilárd, a Hárit elnöke arról számolt be: a kormány Start Up Nation elnevezésű vállalkozásfejlesztő programja során derült ki, hogy

bármennyire vonzó is a finanszírozási lehetőség, a fiatalok nem minden esetben elég felkészültek.

A középiskolában, tizedik osztályban tanítanak ugyan közgazdaságtant, de szerinte ez még nem elég egy vállalkozás beindításához és működtetéséhez. Az iparkamarával szervezett képzés során a gyakorlati helyzetekre készítik fel a fiatalokat, például, hogy miként tárgyaljanak egy banki szakértővel, hogy hitelt kapjanak, kezdőtőkéhez jussanak. Végiglátogatják a különböző intézményeket, hogy tudják, hogyan kell kiváltani egy tűzvédelmi engedélyt, vagy hogyan zajlik egy pénzügyi ellenőrzés.

A kéthetes képzésre április 1. és 15. között lehet jelentkezni, a lehetőséget elsősorban a középiskolákban népszerűsítik, de a pályakezdő fiatalokat is várják. Az április végén zajló képzés első hete elméleti oktatás, majd a második héten sajátíthatják el a gyakorlati tudnivalókat. A legjobb eredményeket elérő fiatalok két hétig sikeres sepsiszentgyörgyi nagyvállalatok cégvezetői mellett dolgozhatnak.