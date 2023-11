Profi lézerrel próbálják elűzni a varjakat

Évek óta bosszúságot okoz a kézdivásárhelyieknek, illetve a helyi önkormányzatnak, hogy a város legrégibb zöldövezetét, a Molnár Józsiás parkot valósággal ellepték a vetési varjak. A városvezetés most nagy teljesítményű lézerek segítségével próbálja elüldözni a rengeteg piszkot és jelentős zajt generáló madarakat.

A védett állatnak számító varjak a helyi szeméttelep bezárását követően költöztek át a magas fákkal benőtt parkba, ugyanakkor a város már részein is megjelentek, ahol fészekrakásra alkalmas helyet találtak maguknak a fák koronájában. Az önkormányzat az évek során többféle módon próbált megoldást találni a gondra: költési szezon előtt leverték a fészkeket és megmetszették a park fáit, riasztót és varjúcsapdát szereltek fel, hangágyúval puskalövés hangját imitálták, ragadozó madarat vetettek be és sörétes puskával is vadásztak a rendkívül intelligens állatokra, azonban