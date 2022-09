Lankadatlan jó hangulat a Székelyudvarhelyi Őszi Vásáron

Kitartó sokadalom gyűlt össze a 29. Székelyudvarhelyi Őszi Vásár pénteki napján, a kíváncsiskodókat még az eső sem tántorította el a helyszínről. A Borfesztivál és a Székely Termékek Fesztiválja is kezdetét vette, ahol száznál is több környékbeli terméket és közel tíz bortermelő vidék ízes italait is megvásárolhatják az érdeklődők.