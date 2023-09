Kulturális előadások vidékre is: hamarosan kezdődnek a Székelyföld-napok

A Háromszék Táncegyüttessel sikerült oly módon egyeztetni, hogy kisebb színpadra alkalmas műsort állítson össze, így az Élni fogunk szabadon című, Petőfi Sándorról szóló előadást most négy községben (Gelencén, Vargyason, Bodokon, Zabolán) is meg lehet tekinteni. A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem ének szakos hallgatói a János Vitéz daljátékot a kézdivásárhelyi Vigadóban mutatják be; Székelyudvarhelyről érkezik Sepsiszentgyörgyre Cári Tibor, aki a fotófesztivál keretébe is szépen illeszkedő koncertet tart; Gyergyószárhegyről pedig gyerekeknek szóló bábelőadást hívtak meg: ez a Laci ürge avagy barangolás Petőfivel. A háromszékieket a Folker együttes képviseli Csíkszenttamáson és a Classical Singers Udvarhelyen.

Hirdetés

Mivel a Kovászna Megyei Művelődési Központ idén beszállt a 11. Erdővidéki régizene-találkozó szervezésébe, amelyet a szervezők szintén előrehoztak, a nagykárolyi Carmina Renascentia együttes a Kájoni Consorttal együtt koncertezik a találkozón, október 14-én az olaszteleki Daniel-kastélyban.