Amikor nem végzik megfelelően a munkájukat az intézmények, akkor érdemes a Nép Ügyvédjéhez fordulni

Sajtóhírek alapján vizsgálódott a Nép Ügyvédje, miszerint sérültek-e a hajléktalanok és a gyermekek jogai. Mint arról júniusban beszámoltunk: a sepsiszentgyörgyi Debren-patak hídja alól kilakoltattak egy nyugdíjas párt, akik oda eszkabáltak össze maguknak egy menedéket. Miután azonban a hajléktalanok azzal, hogy tüzet is gyújtottak ott, veszélyeztették a híd szerkezetét, a helyi rendőrség felszámolta a tákolmányt.

korábban írtuk A legrosszabb opciót választották: a híd alatt rendezkedtek be Hajléktalanok telepedtek le egy hulladékokból felépített tákolmányhoz az egyik sepsiszentgyörgyi híd alatt, ám a városlakók ezt nem nézik jó szemmel. Választhatták volna a hajléktalanszállót vagy a nappali központot is.

A megjelent sajtóbeszámolók alapján a Nép Ügyvédje intézményként hivatalból indított eljárást ez ügyben, annál is inkább, hogy tudomására jutott: egy gyermek is érintett az ügyben (erről a helyi rendőrség sajtóhoz eljuttatott közleménye nem számolt be). De egyébként is kötelessége azt vizsgálni, hogy