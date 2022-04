Könyvelési verseny: cél a tehetséges fiatalok ösztönzése

Debreczeni János hangsúlyozta, a szakközépiskolában, az egyetemen nincs külön pénzügyi és adózási tantárgy, a versenyen éppen arra ösztönzik a jelentkezőket, hogy találjanak pénzügyi megoldásokat a hozzájuk forduló vállalkozásoknak, elméleti és gyakorlati könyvvitelről kérdeznek, és egy logikai feladványt kell megoldani. A versennyel a könyvelő szakmát is népszerűsítik, változtatni próbálnak azon a mentalitáson, hogy a könyvelés szükséges rossz.

Céljuk a tehetséges fiatalok ösztönzése, itthon tartása, mutatott rá a bajnokságot ismertető hétfői sajtótájékoztatón Debreczeni János pénzügyi tanácsadó, cégtulajdonos. Hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy olyan könyvelési cégek kerüljenek a piacra, melyeket a pontosság és a felelősségvállalás jellemez, melyek felvállalják az esetleges hibákat, és megtérítik az okozott károkat, rendelkeznek felelősségbiztosítással. Arra is vállalkoznak, hogy hidat teremtenek a szakcégek és a vállalkozások között, előkönyvelőket ajánlanak a cégeknek, egyetemet végzetteket képzésre fogadnak – sorolta Debreczeni János. Arra is kitért, hogy az elmúlt időszakban sokat korszerűsödött a könyvvitel, nem kell papírokat bevinni a könyvelő céghez, az előkönyvelő egy platformra feltölti a dokumentumokat, melyeket a könyvelő cég feldolgoz, a vállalkozónak folyamatosan van információja a pénzügyeiről.

– szögezte le a sepsiszentgyörgyi pénzügyi tanácsadó. Simon Edith, a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola igazgatója elmondta, az iskolájuk előnye, hogy van pénzügyi oktatás, ám nehezen találnak befogadó céget a gyakorlati képzésre, ezért is örülnek, hogy a versenyen szakmai gyakorlat is nyerhető. Bogdán Laura, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanára kifejtette, a sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozaton vállalatgazdaság szak van, ezen belül tanítanak könyvelést is. Az április 28-án sorra kerülő versenyre a háromszéki lakhellyel rendelkező, vagy háromszéki tanintézetben tanulók jelentkezhetnek. Nevezni az esemény Facebook-oldalán lehet április 26-ig, a versenyen laptopot, okos telefont, szakkönyveket és szakmai gyakorlatot lehet nyerni.