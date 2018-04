Kevesebb eladott jegy mellett több utazás a sepsiszentgyörgyi buszokon

Teljesült Nagy Mária álma: szülőfalujában léphetett fel

„Amikor a Notre Dame előtt álltam, a remetei templom jutott eszembe, amikor a Nílust láttam, a Marosra gondoltam” – vallotta be szülőfaluja lakosságának Nagy Mária, hogy ő mindig is hazavágyott. A húsvét másodnapi koncertje számára egy ötvenéves álom valóra válását jelentette, de a közönségnek is felejthetetlen marad.