Idén is Farkaslaka lovasa nyerte a Székely Vágtát

Tamás Csaba, György Mátyás Zsolt és Csíki Árpád az első három helyezettje a vasárnap délután a háromszéki Óriáspince-tetőn szervezett 11. Székely Vágtának. Ők képviselik a Székelyföldet az októberi budapesti Nemzeti Vágtán. A farkaslaki Tamás Csaba tavaly is megnyerte a versenyt.

A Farkaslakát képviselő Tamás Csaba idén is győzedelmeskedett: Villámlás nevű lovával megnyerte a 11. Székely Vágtát vasárnap délután, tavaly a tizedik megmérettetésen is ő állhatott dobogóra. Így idén is ő emelhette magasba az 1845-ös mintázatú lovastiszti vándorszablyát, amelyet legelőször 2014-ben ajánlott fel készítője, Szabó István a Székely Vágta győztesének.

A második helyezett Sepsiszentgyörgy lovasa, György Mátyás Zsolt Komodusszal, a harmadik pedig Sepsiszentkirály képviseletében Csíki Árpád és Lord Black.