Gyorsabban elbírálnák a vadkárokat, kifizetnék az elmaradásokat

Medvetámadás Székelyföldön. A jövőben a környezetvédelmi minisztériumnál felgyorsítanák a vadkárok utáni kérések elbírálását. Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

A környezetvédelmi minisztérium évek óta tartozik a szigorúan védett erdőterületek tulajdonosainak a kárpótlással, amiért gyakorlatilag megtiltotta, hogy saját tulajdonukban lévő területeken erdőgazdálkodást folytassanak. Mintegy 116 millió lej értékben halmozódott fel elmaradás – fontosnak tartom, hogy ezt az idei költségvetésből rendezzük, hiszen ezek a tulajdonosok hozzájárulnak a szigorúan védett övezetek fenntartásához – mondta a miniszter.

Hasonló a helyzet a vadkárokkal, Tánczos Barna kifejtette, amint átvette a mandátumát, kérte, hogy leltározzák fel az iratcsomókat, és minden elmaradást haladéktalanul törlesszenek.

A vadkárdossziék kezelésére új informatikai rendszert építenek ki, amely felgyorsítja a kérések elbírálását.

A Natura2000-es területeken zajlik ugyan erdőkitermelés, de a környezetvédelmi hatások vizsgálatához drága tanulmányok készítése kötelező. Emiatt európai uniós kötelezettségszegési eljárás is indult Románia ellen. „Az elmúlt hetekben egyeztettünk a szakigazgatóságokkal, keressük a lehetőségét, hogy az erdőtulajdonosok, akiket ilyen tanulmányok készítésére kötelez a minisztérium, állami támogatásban részesüljenek, a környezetvédelmi hatástanulmányokat teljesen vagy részlegesen megfinanszírozzuk” – mondta a miniszter. Szerinte azért is van erre lehetőség, mert az erdőtulajdonosok és a fakitermelő cégek is befizetnek a környezetvédelmi alapba.

Mennyi medve van hat év semmittevés után? Erre a kérdésre keresi első lépésben a választ a környezetvédelmi minisztérium. Tánczos Barna tárcavezető hétfőn Háromszéken a medvekérdésben érintett szereplőkkel is találkozott: állatvédőkkel, gazdákkal, vadászokkal és önkormányzati képviselőkkel.

Kovászna és Hargita megye évek óta nem kapott pénzt árvízvédelemre



Kovászna és Hargita megyében, az Olt-folyó vízgyűjtőjében az elmúlt években a kormány nem folyósított pénzt beruházásokra, gyakorlatilag minden projekt leállt – idézte fel Tánczos Barna. „A két megyét elsősorban politikai okokból mostohagyermekként kezelték. Ennek a hozzáállásnak véget kell vetni, szakmai alapra kell helyezni a döntéseket” – tette hozzá. Az európai uniós helyreállítási alapból más dimenzióba helyezik a vízgyűjtők kezelését, olyan összetett terveket dolgoznak ki, amelyek több szempontot is figyelembe vesznek: a víz megtartását, az árvizek megelőzését, öntözésre a megfelelő vízmennyiség biztosítását, valamint azt, hogy turisztikai célra lehessen használni a gátrendszereket, védőgátakat és tavakat.