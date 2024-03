Gyakran a nagy igyekezet a legnagyobb ellensége a fogamzásnak

Emellett szűrővizsgálatokat is végzünk, tavaly például méhnyakrákszűrési kampányunk volt a nőgyógyászati rendelővel közösen. Lehet hozzánk fordulni a mellet érintő problémákkal, de nőgyógyászati elváltozásokkal is – megvizsgáljuk őket, és ha meghaladja a mi hatáskörünket, akkor továbbküldjük őket. Fontos kiemelni, hogy

– Nem kiegészítjük, inkább párhuzamosan megyünk a nőgyógyászati ellátással. Vannak olyan szolgáltatások a fogamzásgátlás terén, amiket ők végeznek, és vannak nőgyógyászati problémák, amiket mi is meg tudunk oldani. Mi elsősorban fogamzásgátlási tanácsadással foglalkozunk, ugyanakkor terhesség-felfedezéssel is, ha valakinél felmerül a terhesség gyanúja, az fordulhat hozzánk.

Ugyanakkor felkeresnek menopauza elején járó nők is, akik nem tudják, hogy mi történik velük, különböző panaszaik vannak. Őket gyakran nőgyógyászhoz küldjük, de akár mi is tudunk nekik adni pár tanácsot és megoldást. A vizsgálatok alkalmával méhnyakrákszűrést is végzünk, ha a páciens igényli. Babeș–Papanicolau-kenetet veszünk, amelyet a kórház laboratóriumában ki is értékelnek.

– Mennyire gyakori környékünkön a fiatalkorú terhesség? Hogyan próbálnak segíteni ilyen esetben?

– Felmérést nem végeztünk, de most sem gyakoribb, mint 10–15 éve. Az elmúlt időszakban nem hallottunk ilyen esetekről, pedig általában eljutnak hozzánk ezek az információk, főleg a tanügyön keresztül, hiszen ilyen esetben a kiskorú általában tanuló, és az eset megrázza a tanári kart, az érintett környezetét is. Amikor ilyen „baleset” történik egy osztályban, meg szoktak hívni előadást tartani nemcsak az érintett közösségbe, hanem más osztályokba is, mert olyankor derül ki, hogy nem elegendő az iskolai szexuális nevelés.

Ilyen esetben is jó, ha a kiskorú ellátogat hozzánk, mert bármi is legyen a sorsa annak a terhességnek – akár megszakítás, akár szülés –, utólag is kell tudnia, hogy utána melyek azok az eszközök, amelyekkel élhet a megelőzés terén. Előbb-utóbb jelentkeznek nálunk, de már 3–4 éve nem volt hasonló esetünk. Nyíltabb világot élünk, a fiatalok könnyebben hozzáférnek a fogamzásgátlással kapcsolatos információkhoz a médián vagy az interneten keresztül, úgy gondolom, hogy ez sokat segít a helyzeten.

– Mekkora az igény az iskolai felvilágosító órákra, és mennyire nyitottak a diákok?

– Ezt mindig kérésre végezzük, ha hívnak az osztályfőnökök. Mivel itt nálunk a tanügyi törvénykezés egyelőre nem adja meg a lehetőséget, hogy szisztematikusan eljárjunk, így biztosított, hogy a tanulók és a szülők is beleegyeztek, nem kell attól tartanom, hogy esetleg támadás ér a szülők részéről. Főleg középiskolás osztályokba hívnak, de általános iskolákban is voltunk már többször.

A diákok nagyon nyitottak, gyakran ők kérik, hogy menjünk el hozzájuk. Már az haszon, hogy megismernek minket, kapcsolatba kerülünk, és azután már bátrabban jönnek a rendelőbe is. Elmondjuk nekik, hogy hol és mikor találnak meg minket, illetve, hogy