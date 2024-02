Giga-adatbázissal és új attrakciókkal lendítenék fel Háromszék turizmusát

László Endre, aki a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke is, a szervezet székhelyén tartott sajtótájékoztatóra meghívta Jakab István Barnát és Deák Gyöngyvért is, a megyei tanács által fenntartott Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület (KMTE) elnökét és ügyvezető igazgatóját. Szoros együttműködésben igyekeznek ugyanis fellendíteni Kovászna megye turizmusát, elsősorban az adatok által nyújtott kép alapján ítélve, merthogy „ezekből nemcsak pillanatnyi helyzetek rajzolódnak ki, hanem a trendek és azok változásai is” – mondta László Endre. „Az adat az új arany” – tette hozzá Deák Gyöngyvér.

Idén a helységmárkázás képezi a KMTE fő tevékenységét, de eseménynaptárakat is összeállítanak, amelyeket a budapesti turisztikai kiállításon mutatnak be, és a hónap végén elérhetővé tesznek az egyesület honlapján is . László Endre szerint

így egyesületi támogatás nélkül is képviselni szándékozik Háromszéket a berlini turisztikai vásáron, amely a világ egyik legnagyobbika ilyen téren. Addig is van még helyen is sok tennivaló, turisztikai táblákat kell felújítani, kitenni, mert ha a turista nem talál oda az objektumhoz, akkor mintha nem is létezne az a látnivaló.

Új attrakciókra is folyamatosan szükség van – állították egybehangzóan a megye turisztikai vezetői. Ebben Jakab Barnának is jelentős szerep jut, neki egyszerre két oldalról is tolnia kell a turizmus szekerét: a megyei tanács alelnökeként az egyesület stratégiáját kell, hogy kivitelezze.