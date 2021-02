Gépkocsit, csokis kiflit és juhászkutyát is loptak tavaly Háromszéken

Képünk illusztráció • Fotó: Rab Zoltán

Az összesítés szerint 2020-ban 115 esetben jelentették, hogy lakásokból loptak, míg egy évvel korábban 105 ilyen esetben vizsgálódtak. Huszonhét esetben nyomoztak zsebtolvajlás, 36 esetben gépkocsilopás miatt. A rablások száma megkétszereződött, tavaly 14 esetben indítottak ezért eljárást. Összesítve 804 minősített lopás került be a rendőrség nyilvántartásába, 93-mal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A kimutatás szerint „furcsa és apró javakat” is loptak tavaly, így többek között málnát egy udvarról, szemeteskukát, sertésbordát, gázpalackot, csokis kiflit, kalácsot, vodkát, szekeret, cementet, pufulecet és csipszet. Élő állatokat is loptak: három szarvasmarhát, hét lovat, továbbá 21 más állatot. Többek között Zágonbárkányból jelentették, hogy elloptak egy közép-ázsiai juhászkutyát, amit végül Vrancea megyében megtaláltak és visszaszolgáltatták a gazdájának. Jó cselekedetekre is volt példa, Baróton egy nő talált egy övtáskát, melyben 1300 amerikai dollár volt – ezt leadta a rendőröknek, akik visszajuttatták a tulajdonosnak.