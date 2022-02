Fertőzőmájgyulladás-gócpont a székelyudvarhelyi Budvár-negyedben

Fertőző gócpont alakult ki a Budvár-lakónegyedben, a helyi rendőrség irányításával takarítási akciót szerveztek. Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az első esetet decemberben két hétéves gyereknél vették észre, ezt a városi kórház fertőző betegségek osztályáról jelentették – nyilatkozta lapunknak Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. Elmondta,

hasonló gócpontok időnként régiószerte kialakulnak, elsősorban ott, ahol nincsenek meg az alapvető higiéniai körülmények.

A hepatitis A, más néven járványos májgyulladás, amelyet „piszkos kezek betegségének” is szoktak nevezni, orális úton terjedő fertőzés, amely jellemzően télen, kora tavasszal alakulhat ki elsősorban a kézmosás elmulasztása miatt. Gyerekkorban, fiatal felnőttkorig gyakorlatilag szinte mindenki átesik rajta enyhe tünetekkel, vagy akár tünetmentesen.

Nem számít veszélyes betegségnek, hamar és könnyen kikezelhető, nem hagy szövődményeket és nem válik krónikussá sem, mindössze 1–2 százalék esély van a súlyosabb lefolyásra

– részletezte Tar Gyöngyi. Kórházi kezelésre elsősorban azért van szükség, hogy a fertőzött személyt biztosan el tudják különíteni a közösségtől. Leggyakoribb tünetei a láz, enyhe hőemelkedés, a bőr vagy a szem szaruhártyájának besárgulása.

A legtöbb esetben észre sem veszik, diagnosztizálását az is nehezíti, hogy „opportunista fertőzés”, amennyiben több más betegség tünetét is „kölcsön tudja venni”: ízületi fájdalmak, hányinger, étvágytalanság is utalhat rá. Tar Gyöngyi továbbá elmondta, hogy

a Budvár-negyedi roma közösség esetében a rendszeres tisztálkodás hiánya mellett az is gond, hogy sokan a Küküllő vizét isszák, azzal főznek.

Problémás a kommunikáció is az ott lakókkal, ami szintén nehezíti a különböző betegségek időben történő felismerését; a járványok megfékezését továbbá az is hátráltathatja, hogy

a kórházi kezelés alatt állók közül többen is megszöknek – ez korábban többször is megtörtént.

Szükség volna a lakók együttműködésére

A Budvár negyed tömbházaiban jelenleg mintegy 600 roma nemzetiségű lakó él. Időről időre gondot jelent, hogy

a tömbházak mögött hatalmas mennyiségű szemét gyűl fel, ami komoly egészségügyi kockázattal járhat.

A polgármesteri hivatal kérésére a helyi rendőrség a napokban takarítási akciót szervezett, most következik a teljes fertőtlenítés – nyilatkozta lapunknak Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal sajtóreferense. Mint ismertette, gondot jelent továbbá a mosdók hiánya is:

több olyan lakrész van, ahol a lakók felszámolták a fürdőszobáikat, fásszínekké alakították, vagy lakófülkéknek rendezték be azokat, mivel bővült a család.

Vezetékes víz nincs minden lépcsőházban, de vannak utcai csapok, ahonnan a lakók hálózati ivóvízhez juthatnak. Ami az egészségügyi ellátásukat illeti, külön orvosi rendelő van a negyedben, ráadásul a város alkalmazásában dolgozik ott egy közösségi asszisztens, aki a kisebb egészségügyi beavatkozásokat a Budvár Szociális Központban működő rendelőben elvégzi, és kapcsolatot tart a lakók és azon családorvosok között, akik fogadták a közösség tagjait.

Januártól a hivatal egy egészségügyi mediátort is alkalmazott, aki szintén segíti a közösséget. Ugyanakkor a városi iskolaorvosi hálózat orvosai is foglalkoznak a közösséggel, hiszen az óvodások és az iskolások egészségére ők is figyelnek – mondta a sajtóreferens.

Mobil fürdőt is kaptak

Zörgő Noémitől megtudtuk továbbá, hogy a hivatal a koronavírus-járvány kezdetén

egy speciális konténert is biztosított a Budvár negyedi romáknak a tisztálkodásra, amelyben WC és zuhanyzó is van.

Ennek elindítása azonban mostanig nem történt meg, ugyanis működtetése csak a rendszeres tisztántartás és fertőtlenítés mellett lehetséges, ezt azonban az ott lakók nem vállalták. Az egészségügyi mediátor segítségével most azonban ez megkezdődik, azzal a feltétellel, hogy a konténer takarítását elvégzik azok a családok, akik használják – tette hozzá Zörgő Noémi.