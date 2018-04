Felpörgött a Szent György Napok

Szellősebb, áttekinthetőbb az idei, 27. Szent György Napok szabadtéri rendezvénye, ám ettől még ugyanúgy hömpölyög a tömeg a belváros utcáin, a nagyszínpad előtt pedig sohasem üres a tér, a parkban gyermekseregek nyüzsögnek, a múzeumkertet, az ifjúsági udvart, a közösségi színpad előtti övezetet is belakták a városnapozók.

• Fotó: Szent György Napok Press

A lacikonyhák előtt sorok, a vásárosok portékája is szépen fogy. A háromnapos szabadtéri fesztivál nagyszínpadán pénteken a székelyföldi Transylmania rajtolt, az erős népi gyökerekből építkező banda rockos hangzása mellé dzsessz- és funkyelemeket is behozott. A magyarországi Gáspár Laci rutinosan adta elő jól ismert saját slágereit, a jó zenei alap csak hozzátett a produkcióhoz. Az idei városnapokon is

figyeltek a szervezők a magyar és román előadók arányára,

a magyarországi énekes után a Compact együttes jelenlegi felállásban, vagyis a Compact-B lépett színpadra a hazai rock történetének sok meghatározó szereplőit vonultatva fel. A péntek estét a sZempöl együttes koncertje zárta, a városnapok eddig legerősebb produkciójával. Ezúttal a Rétyi Fúvósokkal léptek színpadra, sodorták magukkal a közönséget a bejáratott slágereikkel, de a Tamási Áron Színházzal közösen létrehozott Alice-produkció is bizonyította, hogy az elmúlt három év építkezése beért.