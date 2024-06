Hirdetés

Ezer ifjú néptáncos alakította óriásszínpaddá a perkői nyerget Még a nap is kisütött a díszesen öltözött, táncoslábú ifjak zsibongására, akik a kézdiszentléleki Perkőn gyülekeztek szombaton, az immár tizennyolcadik alkalommal megrendezett Gyermek- és Ifjúsági Tánctalálkozón. Az egynapos rendezvényre Erdély legkülönbözőbb pontjairól érkezett több mint ezer táncos, akik a találkozó csúcspontjaként valósággal elözönlötték a teret, hogy a közönséget megragadva együtt járjanak felcsíki táncokat. Farkas Orsolya 2024. június 15., 18:292024. június 15., 18:29 2024. június 15., 19:332024. június 15., 19:33

Főszerepben a fiatalok Fotó: Tuchiluș Alex

Még a nap is kisütött a díszesen öltözött, táncoslábú ifjak zsibongására, akik a kézdiszentléleki Perkőn gyülekeztek szombaton, az immár tizennyolcadik alkalommal megrendezett Gyermek- és Ifjúsági Tánctalálkozón. Az egynapos rendezvényre Erdély legkülönbözőbb pontjairól érkezett több mint ezer táncos, akik a találkozó csúcspontjaként valósággal elözönlötték a teret, hogy a közönséget megragadva együtt járjanak felcsíki táncokat.

Farkas Orsolya 2024. június 15., 18:292024. június 15., 18:29 2024. június 15., 19:332024. június 15., 19:33

Hirdetés Az elmúlt napok heves esőzései ugyan megijesztették a szervezőket, de elüldözni nem tudták őket, így

szombaton újból benépesült a Perkő, Erdély különböző pontjairól érkező ifjakkal.

A 18. Gyermek- és Ifjúsági Tánctalálkozó megnyitóját és az áldást követően rögtön kezdetét is vették a fellépések, ekkorra már a nap is előbújt, vele együtt pedig a népes közönség is.

A színpad előtti tér megtelt élettel Fotó: Tuchiluș Alex

Hagyományt éltetnek, eredményesen Az idei rendezvényen mintegy ezerszáz néptáncost tudtak megmozgatni, akik 37 együttesbe tömörülve érkeztek Háromszékre.

Voltak, akik Csángóföldről, a Bákó megyei Magyarfaluból érkeztek, mások a Szeben megyei Medgyesről utaztak idáig, de több együttes érkezett Brassó, Maros, Hargita és természetesen a szervező megyéből is.

Lúdas Matyi, a gyerekek kedvence Fotó: Tuchiluș Alex

„A gyerekek láthatják egymást és egyáltalán esélyük van példaként felnézni a náluk nagyobbakra, ügyesebbekre. Ezenkívül pedig

igyekeztünk arra biztatni őket, hogy barátkozzanak, töltsék el együtt a napot, hiszen ritkán van ilyen alkalom.

Ebből nem egyszer alakultak már hosszútávú kapcsolatok” – tájékoztatott Imre István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ vezetője, a rendezvény szervezője.

Különböző tájegységekről érkező leányok járták egyszerre a táncot Fotó: Tuchiluș Alex

Az idei alkalom különlegessége, hogy érkeztek új társulatok, ugyanakkor a fellépési sorrenden is változtattak.

A program felosztásában arra törekedtek, hogy a meghívott előadók nagyjából a nap felénél álljanak színpadra, hogy a távolabbról érkező együttesek se maradjanak le róla.

Így tehát délután 14 órától a Háromszék Táncegyüttes ragadta magával a közönséget a Lúdas Matyi című mese-musicallel, ezután pedig minden csoport együtt, egymásba karolva vonult ki a színpadi előtti térre, megszínesítve az egész perkői nyerget. Virág Endre, a Háromszék Táncegyüttes igazgatója vezetésének és buzdításának köszönhetően végül

kicsik és nagyok, táncosok és amatőrök is felcsíki táncot jártak.

Fotó: Tuchiluș Alex

Találkozóhely és szakmai fórum egyben A helyszínen érdeklődve hamar kiderült, hogy az újbóli találkozás öröme csak egyik része a találkozónak, ami a szakmai seregszemlével együtt lesz teljes egész. A szervezők által felkért Kádár Elemér néptáncpedagógus elhivatottan nézte végig az előadásokat, hogy a nap végén az együttesvezetőkkel külön-külön, személyre szabottan vitassák meg a produkciókat.

Tulajdonképpen arról beszélgetünk majd utólag, hogy lehetne a későbbiekben ennél egy kicsivel jobban csinálni”

– fogalmazott a pedagógus.

Fotó: Tuchiluș Alex

Véleménye szerint a szombat délig lezajlott fellépések tekintetében már jól látni lehetett, hogy kifejezetten sok az egyszólamú sorozat, amikor a táncosok mindegyike ugyanúgy és ugyanabban az időben ropja, ez pedig a néző szemét is kifárasztja.

Hogy a nézőket is megtartsuk a színpad előtt, érdemes odafigyelni. Nagyon egyszerű ezt változatosabbá tenni, például táncolhatják ugyanazt a sorozatot, csak ne egyszerre kezdjék el”

– nyilatkozott. Ilyesféle megfigyelés az is, hogy a trendi hajviseletek szépek ugyan, de nem valók a népviselet mellé. Ezért még akkor is, ha fiatal lányokról van szó,

érdemes a néphagyományhoz kötődő hajkoronát elkészíteni ilyenkor.

Ugyanez érvényes a sminkre is, Kádár Elemér szerint akármennyire is divatosak ma a rikító színek, a népi öltözékhez akkor sem illenek. Mi több, a zenére is kiterjedt az oktató figyelme, amelyet véleménye szerint lehetőleg úgy kellene szerkeszteni, a hanganyagot megvágni, hogy a durva váltások helyét finom áttérésekre cseréljék. Mindezek könnyű módosítások, de annál hatásosabb lesz tőlük a végeredmény.

Fotó: Tuchiluș Alex

A tánc nem ér véget Nagyon úgy tűnik, hogy a minden évben megszervezendő rendezvény idén is népszerűnek bizonyult a résztvevők és a közönség körében egyaránt. A néptáncosok fellépései este fél 7-ig tartottak,

ezt táncház, majd végül a tábortűz követi.

A szervezők abban reménykednek, hogy a jó idő is kitart, mert ez alkalommal is sokakat sikerült kimozdítani. Napközben a kicsik kézműves foglalkozásokkal és népi játékokkal foglalhatják el magukat, valamint a kirakodóvásár is állandó. A néptánctalálkozót a megyei tanács, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a szentléleki önkormányzat szervezte.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex