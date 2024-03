Évek óta napirenden van, mégsem akar elkészülni a néptáncmozgalom sepsiszentgyörgyi székhelye

irodák és raktár voltak ott, ám idővel az épület kicsinek bizonyult, állaga is megromlott, ezért az együttes kiköltözött onnan.

Télen az elhagyott épületet hajléktalanok vették birtokba, akik villanytűzhelyeket kapcsoltak a hálózatra, fogyasztásukat pedig az egyesület terhére számlázták. Egyszer kisebb tűz is keletkezett az ingatlanban.

„Nem egy nagy épületre van szükségünk, csak egy célszerűen megtervezett rendezvényteremre” – mondta az igazgató, ezúttal nemcsak a maga nevében, hanem a Romániai Magyar Néptáncegyesület elnökeként is, a városban működő összes műkedvelő néptánccsoportra gondolva. Nagy épületet amúgy sem lehet építeni az alig másfél áras (150 négyzetméteres) telken, és jó, ha a fenntartási költségek sem túl magasak.

Táncházakat is tartanának itt, most ugyanis erre vagy a Kónya Ádám Művelődési Házban, vagy a Tamási Áron Színház előcsarnokában van lehetőség, de egyik helyen sem megfelelők a körülmények. Alkalmanként szükség lenne egy-egy iskolai tánccsoportnak is fellépési lehetőséget adni, ezért kellene egy 100-150 férőhellyel, mobil székekkel felszerelt terem.

Valóban igaz, van a Háromszék Táncegyüttesnek egy frissen felújított székhelye és abban terme, amit az M Stúdió Mozgásszínházzal közösen használnak próbákra és előadásokra, de az szinte állandóan foglalt, olyan sokat próbálnak a táncosok.