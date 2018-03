Érdemes élni az adókedvezménnyel

Eddig az időpontig érvényes a természetes személyeknek jóváírt 10 százalékos kedvezmény, amennyiben az adófizetők egy részletben tesznek eleget évi befizetési kötelezettségüknek, magyarán ha kifizetik a teljes évi adójukat, illetve illetékeiket. A városháza egyúttal jelezte azt is, hogy

a jogi személyek esetében is érvényes a 10 százalékos kedvezmény, amennyiben épületadójukat egy részletben a teljes évre kifizetik.

Hosszú a sor

Több, Csíkszereda környékén lakó adófizetőtől érkezett panasz, miszerint az adófizetés csak a polgármesteri hivatalban lehetséges, ezért

a kedvezményes adófizetés határidejének lejártáig általában hosszú sor, esetenként több órás várakozás jellemző a hivatali pénztárnál.

Az általunk megkérdezett csíkszeredaiak közül

többen is úgy gondolják, hogy egy minimális kedvezmény miatt nem érdemes ennek a hosszú és unalmas várakozásnak kitenniük magukat.

Vannak, akik nem tartják érdemesnek kizárólag emiatt a városszéli lakótelepekről bejönni a városba, ezért más, városban végzendő munkájukkal, tevékenységükkel próbálják összekapcsolni az adófizetést, emiatt gyakran kifutnak az időből, elfelejtik.

Fontos tudni, hogy 2016 márciusától az adók és illetékek online befizetésére is van lehetősége, ez azoknak – is – lehetőséget biztosít, akik csak ritkán járnak a polgármesteri hivatalba; interneten a ghiseul.ro portálon lehet adót fizetni. Az említett portálon regisztrálni kell, majd ezt követően bármikor megtekinthető, hogy az illetőnek milyen adókat és illetékeket kell fizetnie. Ugyanakkor az adók és illetékek banki átutalással is befizethetők a városháza honlapján a Helyi adónemek és számlaszámok link alatt érhetők el a befizetést segítő információk.