Emberre, állatra is veszélyes a szilveszteri petárdázás és a tűzijáték

Az óév búcsúztatásához hagyományosan a petárdazaj is hozzátartozik, ezért – noha a legtöbb ilyenkor használt pirotechnikai eszköz tiltott – sokan megtalálják a módját a beszerzésének. Ez azonban törvényellenes, forgalmazása akár szabadságvesztéssel is járhat, használata pedig veszélyes is lehet mind emberre, mind állatra.