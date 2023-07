Csák János kulturális miniszter: ha nincsen kultúránk, akkor nincsen identitásunk

Kultúra és innováció témában beszélgetett Tusványoson pénteken Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, Both Miklós a budapesti Hagyományok Háza főigazgatója valamint Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár egyesület elnöke, a kolozsvári magyar napok főszervezője. A panelbeszélgetés során olyan dolgokat érintettek, mint a kultúra és az innováció kapcsolata vagy a fesztiválok kultúrára gyakorolt hatása.

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az identitás azért szükséges, mert anélkül nincsen önrendelkezés. A miniszter azt is kiemelte, hogy Magyarországon egyik élenjáró ország abban a tekintetben, hogy a külkereskedelem mekkora része a GDP-nek, majd feltette a kérdést, hogy:

Ha nem lenne identitásunk, kultúránk, akkor azt sem tudnánk eldönteni, hogy hozzunk be külföldi befektetést, vagy ne – hangzott el.

Az a gazdagság, amit örököltünk egyben felelősség is, amit családjainkban viselni kell. Tovább kell adni ezt a kultúrát és ez kormány felelőssége is – jelentette ki Csák János. Ehhez kapcsolódóan azt is kiemelte, hogy a magyar állam évente mintegy ötszázmillió forintot költ el a kultúrára.