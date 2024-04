Búcsú a csinódi csodatevő kápolnánál

Az áldott állapotban ábrázolt Boldogasszonyhoz imádkozva a meddőnek nyilvánított házaspárok esetében is gyakoriak a gyermekáldások. Emellett számos csodás gyógyulásnak is tanúja volt itt Sepsiszéki Nagy Balázs: egy alkalommal lépni alig tudó pap sántikált be a kápolnába, és távozott onnan makkegészségesen; máskor egy haldokló, idős bácsi az utolsó imáját szerette volna elmondani a kis Boldogasszony-szobor előtt, hordágyon vitték be, a lábán jött ki, és utána még hosszú évekig élte életét.

A most megáldandó, 16 kazettából álló mennyezet festője a Csíkszeredában élő Csiszér Imre 85 esztendős nyugdíjas tanító.