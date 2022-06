„Örömteli, személyes találkozásként” ünnepelték a Nemzeti Összetartozás Napját Farkaslakán

A Tamási Áron sírja szomszédságában álló, 12 évvel ezelőtt állított Trianoni Emlékműnél gyűltek össze a megemlékezők idén is, ahol Kovács Lehel polgármester a búcsú mottóján kívül az író szavaira emlékeztette az egybegyűlteket: „nincs módunkban kitérni a hűség elől.”

A felszólalók közt volt Csibi Krisztina, a Magyarság Házának ügyvezető igazgatója is, aki elmondta, mintegy 20 eseményt szerveztek, illetve támogattak a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, és öröm látni, hogy – bár sokan a magyarság eltűnését vizionálták – a Kárpát-medencében a magyar kultúra most is erős alapja a nemzeti hagyományok tovább vitelének.