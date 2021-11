„Félrecsúszott” ez a játszótér felújítása, és idén már ilyen is marad

Többe kerülne a tervezés és a beruházási folyamat lebonyolítása, mint maga a kivitelezés – ez a hivatalos magyarázat arra, miért sikerült enyhén szólva felemásra a székelyudvarhelyi Köztársaság-negyedi játszótér felújítása. A negyedben lakók szóban és írásban is panaszkodtak a városvezetésnél a silány munka miatt.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Ugyancsak érthetetlen a panaszosok szerint, miért szórták be apró kaviccsal a területet gyepesítés helyett, valamint hogy

Ez megtörtént, később megérkezett a válasz is, amelyben Pálfi Kinga tudatta, hogy a játszótér

A Köztársaság-negyedi játszótér ügye szóba került legutóbbi rendkívüli tanácsülésen is. Albert Sándor városmenedzser elmondta, ő maga sem elégedett az eredménnyel, hivatalosan nem is adták át a játszóteret, befejezetlen munkálatnak tekintik. „Jövőben módosítjuk azt, ami idén félrecsúszott, idén erre már nincs lehetőség” – jelezte, egyúttal megígérte, hogy tavasszal az újragyepesítést is elvégeznék.