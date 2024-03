Bakancslistás koncerttel a Bagossy Brothers zárja a Szent György Napokat

Igazi hangulatot adott a csütörtöki sajtótájékoztatónak az, hogy a szervezők vendégül látták a gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Company együttest is.

Ugyan nagyon népszerű, több korosztály körében is kedvelt zenekarról van szó, de azt, amit mindenképp illik tudni róluk, Erdély András, a sepsiszentgyörgyi városnapok szóvivője konferálta be és a későbbiekben ő bírta „vallomásra” a zenekar jelen levő tagjait is. Személyesen hárman jelentek meg, a zenekarvezető Bagossy Norbert Budapestről kapcsolódott be élő közvetítésbe.