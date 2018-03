Azzal mennek előre, ami közös, nem azzal, ami elválaszt

Illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

A Magyar Polgári Pártnak (MPP) RMDSZ-listán a parlamentbe bejutott politikusa úgy becsüli, hogy a tavaszi ülésszak folyamán a képviselőház plénumában napirendre tűzik a tervezetet – amelyről mindkét háznak szavaznia kell. Kulcsár-Terza rámutatott,

nem tudják „elfektetni” a dokumentumot, mert ha 45 munkanap után nem tűzik napirendre, akkor hallgatólagosan átmegy az alsóházon.

Az autonómiastatútumot egyébként a parlament honlapján lehetett tanulmányozni, a közvita lezárultával a képviselőház szakbizottságainak kell megvitatniuk a tervezetet.

Hétfőn egyébként közös sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatójukon a három erdélyi magyar párt – az RMDSZ, az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) – háromszéki vezetői állást foglaltak az ügyben. Kulcsár-Terza József elmondta, arra számít, hogy párbeszéd alakul ki a románsággal a tervezet mentén.

Nem lehet úgy politizálni, hogy innen üzengetünk, Bukarestben kell elmondani, mik az igényeink, mit akar a székelység. Ami eddig lezajlott a román hírtelevíziókban, az nem korrekt

– fogalmazott a tervezetet benyújtó MPP-s politikus. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDSZ helyi szervezetének vezetője úgy vélte:

egyértelmű, hogy a parlamentben a szövetség támogatni fogja a kezdeményezést, bár szerinte szerencsésebb lett volna, ha az RMDSZ és az MPP által közösen kidolgozott autonómiatervezetet nyújtja be a teljes frakció.

Antal továbbá úgy látja: az elmúlt öt évben megtorpant a közös gondolkodás, a munkamegosztás, de ha ez is történt, ígérete szerint felsorakoznak a kezdeményezés mögé, próbálnak minél több román partnert megnyerni.

Azzal megyünk előre, ami közös, nem azzal, ami elválaszt

– fogalmazott az elöljáró. Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök, a szövetség háromszéki területi szervezetének elnöke is az RMDSZ–MPP-tervezet benyújtását támogatta volna, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az SZNT-statútum mellékletéből hiányzik Székelyföldből Bereck község, ezt időben korrigálni kell. Bálint József, az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki elnöke kifejtette, „néma gyermeknek anyja sem érti a szavát”, azaz szerinte a román parlamentben csak azt tudják tárgyalni, ami be van nyújtva. „Ez a tervezet most ott van, ezt csak üdvözölni tudom” – mondta Bálint.