Az állammal szemben az emberek utolsó mentsvára lehet a Nép Ügyvédje

Bár az állam intézményekkel szemben a hétköznapi polgár sokszor sziszifuszi küzdelmet folytat, a Nép Ügyvédje által olykor hathatós segítségre számíthat. Érdeklődésünkre az intézmény brassói területi kirendeltségének képviselője néhány sikertörténetet is megosztott a Székelyhonnal.

de a magántulajdon tiszteletben tartását, a polgárok tiltakozáshoz, illetve információhoz való jogának respektálását is felülvigyázzák, illetve e téren az őket ért jogsérelmekben hivatalból is állást foglalhatnak. Amennyiben egy személy azzal fordul hozzájuk, hogy nem tudja pontosan, ügyében mely hivatal illetékes eljárni, erre vonatkozóan is tanácsot tudnak adni.

Földügyekben is intézkednek

Érdeklődésünkre Cornelia Cor több olyan konkrét esetet is ismertetett, amelyekkel 2023-ban fordultak hozzájuk a háromszéki lakosok. Egy Bardoc községbeli személy például azért kérte a közbelépésüket, mert a polgármesteri hivatalhoz intézett kérései, melyekben egykori területei tulajdonjogának visszaállítását, illetve a mérések megismétlését kérte, válasz nélkül maradtak.