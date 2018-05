Arra buzdítják a sepsiszentgyörgyieket, hogy kerékpárral járjanak munkába

Illusztráció

„Úgy gondoljuk, hogy biciklizni jó, mert egészséges, mert környezetbarát, mert gyors, mert nem terheli a forgalmat, mert oda is el lehet jutni két keréken, ahova néggyel nem.

A felhívásunk nem csak és kizárólag munkára érvényes: ha teheted, válaszd a biciklit!

– olvasható az esemény Facebook-oldalán. Kiss Bence a csoport tagja elmondta, már a tavalyi felhívásuk is eredményesnek bizonyult,

legalább 150 sepsiszentgyörgyi csatlakozott, és kezdte rendszeresen használni a kerékpárt azok mellett, akik már korábban is gyakran bicikliztek. Meglátása szerint, ezzel sikerül tehermentesítik a város forgalmát, hiszen jelenleg a reggeli órákban gépkocsival nehéz közlekedni.

Az akció részeként további rendezvényeket terveznek május folyamán,

lesz biciklis piknik, közös kerékpározás Sugásfürdő felé, és filmvetítés.

A kerékpárral szelfit készítő között kerékpáros kellékeket sorsolnak ki. A kezdeményezéshez helyi vállalkozók is csatlakoztak,

három- négy kávézó ingyen kávét vagy zsíros kenyeret ajánl a munkába biciklizőknek, egy borbély pedig ingyenes szakáll-igazítást.

A helyi önkormányzat új kerékpár-tartók felállítását tervezi, és fontolgatják, hogy bicikli vásárláshoz értékjegyeket ajánlanak fel.

A csoport a helyi politikusoknál is lobbizik, hogy módosítsák a kerékpáros közlekedést szabályozó törvényt, például, hogy a 14 évnél kisebb is gyerekek is járhassanak kerékpárral, a biciklisek hajthassanak be az egyirányú utcákba, mint más országokban, és a településen kívül tegyék kötelezővé a védősisak viselését.