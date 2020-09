Antal szerint már most bebizonyosodott, mennyit ér egy szavazat

• Fotó: Vargyasi Levente

Antal Árpád negyedik mandátumát kezdi el, a szavazatok 76,49 százalékát kapta meg. Tatár Imola, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) jelöltje 7,62 százalékon zárt, míg az öt román polgármesterjelölt ennél is kevesebb támogatást kapott. Antal Árpád kifejtette, a választási térképeken látszik, hogy Erdélyben a Nemzeti Liberális Párt és az RMDSZ győzött, Moldvában kétharmad arányban még mindig a Szociáldemokrata Párt (PSD) tudott nyerni, Dél-Romániában pedig Bukarest és Konstanca kivételével szintén a PSD tarolt. A megyeszékhelyek esetében árnyaltabb a kép, Moldva közeledik Erdélyhez, ám Dél-Románia „tartja magát” a PSD-hez. Erdély megmutatta mennyire színes, Nagyszebenben a Német Demokrata Fórum (FDG) jelöltje nyert, Temesváron német nemzetiségű a polgármester, Marosvásárhely, Szászrégen, Szatmárnémeti pedig megmutatta, hogy túl lehet lépni az etnikai dimenzión. A következő fontos lépés a decemberi parlamenti választás, és már most bebizonyosodott, mennyit ér egy szavazat – mondta Antal Árpád.

A régi-új városvezető rámutatott, a sepsiszentgyörgyi képviselő-testületbe csak egy román képviselő jutott be, ilyen nem volt az elmúlt harminc évben.

Aa PSD-nek 45 szavazat hiányzott, hogy mandátumot szerezzen. Brassó városában is 248 szavazat hiányzott, hogy az RMDSZ bekerüljön a tanácsba.

Minden szavazat számít, tanuljunk a mások hibáiból

– mondta a politikus. Sepsiszentgyörgy lakótelepein eltérő volt a részvétel, például az Állomás negyedben a románok maradtak távol, míg a Csíki negyedben az ott lakókat nem tudták megszólítani, jövőképet felmutatni számukra. A 24 év alatti választópolgárok közül csak minden ötödik vett részt a választáson, erre a következőkben kiemelten figyelnek. Antal Árpád arra is kitért, hogy a sepsiszentgyörgyi tanácsban kétharmadnál is nagyobb többséget szerzett az RMDSZ, míg az elmúlt négy évben 15 képviselője volt, most 18 mandátummal rendelkeznek.

„Nem élünk vissza a többséggel, a város érdekében fogunk dolgozni, minden képviselő felel majd néhány utcáért, hogy az ott lakók tudják, kihez fordulhatnak a problémáikkal” – szögezte le a polgármester. Mint mondta, jó hangulatú, korrekt kampány zajlott, az EMSZ jelöltje, Tatár Imola felhívta és gratulált a sikeréhez. A polgármester reméli, az EMSZ képviselője elfoglalja a helyét a tanácsban, és a jövőben együtt tudnak dolgozni.