Antal Árpád: két Fidesz-mandátumot eredményeztek a levélszavazatok

• Fotó: Vargyasi Levente

Az én matematikám szerint teljes biztonsággal állítom, hogy a határon túli szavazatok két mandátumot eredményeztek a magyarországi kormánypártoknak – jelentette ki kérdésünkre válaszolva Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy szociológus végzettségű polgármestere kifejtette, nehéz ezt egyszerűen elmagyarázni, hiszen összetett a magyar választási rendszer, győztes kompenzációk működnek, a töredékszavazatok visszamennek a listára, de még így is pontosan kiszámítható, hogy a levélszavazatok két mandátumot hoztak a Fidesz-KDNP pártszövetségnek.

Meglátása szerint, aki a szavazatok össz-számához viszonyít, lehet, hogy úgy értelmezi, a levélszavazatok nem jelentettek mandátumot. Szerinte

ez egyszerűen nem igaz.

„Azért vettünk részt a magyarországi választásokon, hogy az eredményezzen mandátumokat. A szavazataink két képviselőt küldenek a magyar Országgyűlésbe. Ez annál is jobban esik, mert a kettőből az egyik Zsigmond Barna Pál mandátuma, aki hat évig volt Magyarország székelyföldi főkonzulja, és most, amint Ráduly Róbert Kálmán csíkszerdai polgármester is megfogalmazta, Székelyföld magyarországi főkonzulja lehet” – fejtette ki a polgármester.

Szerinte a határon túliaknak mindenképpen megérte elmenni szavazni, hiszen fontos, hogy „beleszólhatunk a történésekbe, ez a mi nemzetünk, közös a múltunk, a jelenünk és a jövőnk”.