Akadozik a tetanusz elleni védőoltás-ellátás

Új gyártótól, drágábban kapják a tetanusz elleni védőoltást a romániai gyógyszertárak és kórházak, ráadásul az átállás miatt akadozott is az ellátás.

Képünk illusztráció • Fotó: Kristó Róbert

Portálunkat egy érintett kereste meg, aki csütörtök reggel a sepsiszentgyörgyi kórház sürgősségi osztályán szembesült azzal, hogy nincs tetanusz – merevgörcs – elleni vakcina. A gyógyszertárakban próbálta beszerezni a védőoltást, ám csak sokadik próbálkozás után talált.

András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi kórház igazgatója a Székelyhonnak elmondta, országos szinten gondot okozott a vakcina hiánya, a kórházban öt napig nem volt, végül csütörtök délre sikerült beszerezni, ám a leadott rendelés csupán 70 százalékát kapták meg. Az igazgató rámutatott, az országba egy új gyártó hozza be az oltóanyagot, így új közbeszerzést kellett kiírni, és amíg a folyamat lejárt, a kórházban nem volt vakcina. A gyógyszertárak szintén nehezen tudják beszerezni a tetanusz elleni oltóanyagot.

Nem hivatalosan azt a választ kapjuk, hogy a vakcinát nem feltétlenül szükséges a patikákban forgalmazni, mert azt a kórházakban, a sürgősségen adják be. Viszont ha egy faluban nincs a közvetlen közelben kórház, indokolt esetben a háziorvos is felírja, sőt a gyógyszerész is javasolja, ha úgy ítéli meg, a betegnek sürgősen szüksége van a védelemre

– mondta el Szabó Péter, a Kovászna Megyei Gyógyszerészkamara elnöke. Hozzátette, a gyógyszertárak is már az új gyártótól kapják a készítményt, gyakorlatilag kétszeres áron, hiszen a korábbi 35 helyett már 70 lejbe kerül.

A tetanuszt okozó baktériumok szennyezett földben, homokban, porban, rozsdás tárgyakon találhatók, innen szúrt vagy vágott seben keresztül jutnak a szervezetbe. A kisbabák rutinszerűen megkapják a tetanusz elleni védőoltást, ám idővel gyengül a védelem , ezért „emlékeztető oltásra” van szükség. A tetanusz védőoltás hiányában az esetek 30 százalékában halálos kimenetelű.