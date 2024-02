Ahová az iskolából úgy érkeznek a gyerekek, mintha hazamennének

„Úgy érkeznek ide az iskolából, mintha haza jönnének” – mondta Csutka Melinda, a Caritas szociális munkása, akik körbevezetett az impozáns épületben. Akár második otthonként is nevezhetnénk a világos, modern kialakítású teret, amit a Caritas munkatársai családbaráttá rendeztek be, így

Saját könyvtárat is indítottak, ahova jelenleg is várják az adományokat, hogy bővíteni tudják a választékot a gyerekek számára. Mi több,

„A Caritasszal szemben is van sztereotípia, még most is sokan várnak tőlünk ételt, ruházatot. Valóban karitatív céllal működünk, de az évek során a missziónk is változott, másfajta segítségnyújtással is szolgálunk, mint ahogyan az az emberekben megmaradt” – magyarázta. Mint mondta: