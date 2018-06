A zene és a multikulturalitás ünnepe Sepsiszentgyörgyön (x)

Nagy esemény közeleg a háromszéki megyeközpontban, ugyanis a pénteki nap a multikulturalitás és a nemzetek közötti egyetértés jegyében zajlik majd. Már több mint 3000 visszaigazolt résztvevője van az OCV15 elnevezésű ünnepi rendezvénynek, melyen fellép a szarajevói származású Goran Bregović, a Moldvai Köztársaságból érkező Carla’s Dreams, a magyarországi 4forDance és a helyi alkotókat képviselő Fúvó Shock Orchestra.

Lapszületésnap sztármeghívottal

Az Observatorul de Covasna helyi napilap megjelenésének 15. évfordulóját ünneplik pénteken Sepsiszentgyörgyön az OCV15 szabadtéri eseménnyel, melynek a Sepsi OSK labdarúgócsapat stadionja ad otthont. A rendezvény 17 órától nyitja kapuit, jegyeket online az entertix.ro és a myticket.ro oldalakon, valamint a helyszínen 11 órától lehet vásárolni.

A közel hatórás műsor jegyárai: 80 lej – állóhely, 115 lej – ülőhely, valamint 200 lej – a színpad előtti Diamond Ringbeli állóhelyes szektor.

Méltán hívható az OCV15-esemény a zene ünnepének, hiszen Kovászna megyében még nem látott, világsikernek örvendő előadó lép színpadra!

A leghíresebb balkáni előadó Szarajevóból Háromszékre érkezik

Goran Bregović 2017 végén adta ki legújabb lemezét. A Three Letters from Sarajevo az újhullám olyan kiváló művészeivel együtt készült felvételeket is tartalmaz, mint Asaf Avidan vagy Bebe. A kritikusok szerint a művész karrierje legfontosabb szakaszába érkezett. A sepsiszentgyörgyi előadáson az új lemez dalaiból is hallhat a közönség, de

a Bregovićnak hírnevet hozó Kalashnikov, Ederlezi, In the Death Car, Gas-gas című dalok is elhangzanak majd.

A sokszínűségéről ismert előadó zenéjében az egykori jugoszláv államok, az összes balkáni ország és a keresztény, az iszlám, illetve a zsidó liturgikus zene elemei is visszaköszönnek. „Hogyan is tudnánk ennél megfelelőbben közvetíteni üzenetünket a helyi közösség számára, mint egy olyan művész meghívásával, akinek zenéje román, magyar és roma zenei motívumokból is táplálkozik?” – tették fel a kérdést a szervezők.